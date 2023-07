Seit 22 Jahren ist Schäfer in der Einzel- und Familienhilfe im Einsatz, oft im Stadtteil Silberhöhe in Halles Süden. Dort hilft sie Müttern, Vätern, Kindern und Jugendlichen im Kampf gegen Armut, gegen die täglichen Probleme und für etwas mehr Teilhabe am Leben. "Die Familien sind meist hochverschuldet", sagt Schäfer. Teure Handyverträge oder Online-Einkäufe etwa über Ratenzahlung führen zu Geldnot und zu Mietschulden.

Was fast alle Fälle verbindet: die finanzielle Notlage der Familien. Sie führt dazu, dass die Menschen de facto ausgeschlossen sind, kaum herauskommen aus dem eigenen Stadtteil und der täglichen Armut. Ein paar Tage Erholung am Meer? Für die meisten Betroffenen ist das unvorstellbar. "Ich kenne tatsächlich keine Familie aus diesem Milieu, die jemals Urlaub gemacht hat", sagt Schäfer nach gut 20 Jahren im Job.

Selbst ein Tagesausflug in den Zoo hätten einige Kinder noch nie unternommen – sie seien dann "hellauf begeistert", wenn es in den Ferien doch mal dazu kommt, erzählt die Sozialpädagogin. Laut Statistik sind in Deutschland mehr als 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen armutsgefährdet – in Stadtteilen wie der Silberhöhe dürfte die Quote noch höher liegen.