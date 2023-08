In dem Konflikt hatte Paus Mitte August die Verabschiedung des Gesetzentwurfs für das Wachstumschancengesetz im Bundeskabinett blockiert. Die Vorlage Lindners sollte Steuererleichterungen für Unternehmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro ermöglichen. Erklärtes Ziel der Bundesregierung war es nach dem Eklat, den Konflikt um die Kindergrundsicherung bis zum Beginn der am Dienstag beginnenden Kabinettsklausur beizulegen, damit das Wachstumsgesetz dort verabschiedet werden kann.