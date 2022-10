Krieg, deutsche Waffen und Pazifismus

Begründet werde dieses Eingreifen mit dem Hinweis auf einen Aggressor Putin. Doch die Reaktion Deutschlands und des Nato-Bündnisses sei gleichfalls "hochproblematisch". Der Westen habe in den vergangenen Jahren mit an der Eskalationsspirale gedreht - mit der Gefahr eines nuklearen Winters - und er drehe daran weiter.

Der Krieg in der Ukraine und die deutsche Haltung sorgten unter den Menschen für eine "klassische Polarisierung in Gut und Böse". Medien seien dabei nicht unschuldig. Es werde ja nahezu verlangt, dass man begeistert bei Waffenlieferungen mitmache. Sonst komme der Verdacht auf, man sei ein "Putinversteher", was als Schimpfwort gebraucht werde. Er halte es für problematisch, wenn so der Diskurs abgeblockt werde. Es gebe nicht nur Ja und Nein zu Waffen, sondern auch Zwischentöne. Bauz sagt, wenn Menschen sich als Putin-Fans bezeichnen, so denke er, stimme etwas nicht. "Aber Putin zu verstehen, ist tatsächlich die Aufgabe, wenn ich mich mit ihm verständigen will."