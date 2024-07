Blockade durch Populisten?

In mehreren ostdeutschen Bundesländern finden im Herbst Landtagswahlen statt. Eine Regierungsbeteiligung populistischer Parteien wie der AfD scheint auch für Stefanie Hubig ein mögliches Szenario zu sein: "Am Ende basiert jedes Konsenssystem darauf, dass alle Beteiligten den Willen zur grundsätzlichen Zusammenarbeit teilen. [...] Was aber, wenn das nicht mehr der Fall ist? Nur ein Land muss sich querstellen, und schon kann die Kultusministerkonferenz keine wichtigen Beschlüsse mehr fassen." Was dies für die Kulturpolitik der Länder bedeuten würde, lässt die SPD-Politikerin offen.

Zuspruch aus Thüringen, Widerstand aus Sachsen-Anhalt

Wie positionieren sich die zuständigen Fachminister in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Debatte? MDR KULTUR hat nachgefragt.

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) steht einer möglichen Reform in der Kulturminister-Konferenz offen gegenüber. Wenn "politische Akteure in Verantwortung kommen, die es auf die Spaltung der Gesellschaft anlegen", könne dies zu Blockaden führen, so Hoff bei MDR KULTUR. "Insofern spricht einiges dafür, das Einstimmigkeitsprinzip in ein Mehrheitsprinzip umzuwandeln." Gleichwohl sei die Suche nach einem Konsens wichtig, betont der Linken-Politiker. Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter

Im Gegensatz dazu lehnt Rainer Robra (CDU), Kulturminister in Sachsen-Anhalt, es ab, die Arbeitsweise der Ministerkonferenz zu verändern: "Weder ist mir innerhalb des Gremiums eine Debatte zur Frage bekannt, ob das Abstimmungsprinzip geändert werden sollte, noch sehe ich dafür einen Anlass", so der Minister auf Nachfrage. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Ein Sprecher von Sachsens Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch (CDU), betonte derweil, dass aktuell hauptsächlich in fiskalischen Fragen Einstimmigkeit vorausgesetzt sei. In der Kulturministerkonferenz würde bereits jetzt in vielen Fragen mit einer Mehrheit von 13 Bundesländern abgestimmt werden. Wie das Ministerium zu einer etwaigen Reform der Abstimmungsregeln steht, blieb unkommentiert. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Daniel Schäfer