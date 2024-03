Küf Kaufmann, der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, fungiert als künstlerischer Berater. Geleitet wird das Kuratorium des Themenjahres zum einen von Nora Goldenbogen, der Vorsitzenden des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Sachsen und von Barbara Ludwig, der Oberbürgermeisterin a. D. der Stadt Chemnitz. Die Projektleitung hat die Leipziger Kulturwissenschaftlerin Anja Lippe übernommen.

Weil Jüdisches bei vielen Menschen tabubehaftet sei, so Nora Goldenbogen, würden sie sich nicht trauen, Fragen zu stellen, obwohl sie welche haben. "Sie brauchen auch Menschen, Orte und Möglichkeiten, diese loszuwerden." Die Leiterin des Kuratoriums des Themenjahres kritisiert bei MDR KULTUR, dass viele Medien bestimmte Dinge aus diesem Bereich nur pauschal oder sehr allgemein abhandeln. "Gute Veranstaltungen können dazu beitragen, dass man auch konkreter werden kann", sagt Goldenbogen. "Sehr wichtig ist auch, dass wir den Bereich Kinder und Jugend noch breiter aufstellen als vorher."

Terrorangriff vom 7. Oktober hat Konzept beeinflusst

Nora Pester betont, dass sich das Themenjahr explizit nicht als Aktionsjahr gegen Antisemitismus versteht. Aber die aktuellen Umstände würden die Planung und Konzeptionierung natürlich beeinflussen – denn jüdisches Leben drohe wieder unsichtbarer zu werden aufgrund der Sicherheitslage, auch in Deutschland. Dem wolle man aktiv entgegenwirken und Solidarität mit Jüdinnen und Juden zeigen - egal, wo diese herkommen. Antisemitismus bedroht laut Pester nicht nur jüdische Gemeinden, sondern die gesamte gesellschaftliche Ordnung.

Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch betonte bei der Vorstellung des Themenjahres, dass der 7. Oktober 2023 noch einmal gezeigt habe, wie wie wichtig es ist, Wissen zu vermitteln und immer wieder zu sensibilisieren. Sie sagte MDR KULTUR, dass deshalb das Thema jüdische Kultur im Vordergrund stehe.

Sowohl die Geschichte aufzuzeigen, aber auch den Blick in die Gegenwart zu richten und auch in die Zukunft zu schauen, auch junge Menschen hier zu begeistern: Was heißt jüdische Kultur für den Freistaat Sachsen? Sie ist ein Bestandteil unseres kulturellen Schatzes. Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus

Auftakt schon 2024 mit einer Konferenz

Die Planung läuft nun und orientiert sich laut den Organisatoren am jüdischen Feiertagskalender: Eröffnet werde es am 14. Dezember 2025 mit der ersten Chanukka-Kerze, hieß es bei der Ankündigung am Donnerstag. Zu Ende gehe das Themenjahr dann am 12. Dezember 1926 mit der letzten Chanukka-Kerze.

Die ersten Veranstaltungen soll es aber bereits vor diesem Zeitraum geben. Im November 2024 ist eine Konferenz in Chemnitz anlässlich "35 Jahre jüdische Migration in Deutschland" geplant. Denn einen Großteil des gegenwärtigen jüdischen Lebens verdanke man der Zuwanderung von Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion, sagt Projektsprecherin Pester. Das habe die letzte Volkskammer der DDR 1990 in einem Beschluss durchgesetzt und in den Einigungsvertrag eingetragen.