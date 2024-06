Die Waffensammlungen der Landeskriminalämter beinhalten Tausenden Waffen und Hunderten Kilo an Munition, die für die Kriminaltechnik und Ausbildung genutzt werden. Die sogenannten Vergleichswaffensammlungen sollen der Kriminalpolizei beispielsweise helfen, herauszufinden, ob die am Tatort gefundene Hülse zur Waffe des Täters passt. Sie werde aber auch für Ausbildungszwecke genutzt.

Deutlich weniger Waffen als in Niedersachsen und Bayern werden etwa in Thüringen (1.700 Objekte) vorgehalten. Damit ist die Thüringer Sammlung im bundesweiten Vergleich eher klein. Das LKA könne aber über Kooperationen mit anderen Behörden indirekt auch größere Sammlungen nutzen. In anderen Bundesländern liegen zwischen 4.800 Waffen in Nordrhein-Westfalen und 5.700 Waffen in Sachsen-Anhalt. Das Landeskriminalamt Sachsen hatte nicht auf die Anfrage der Deutschen Presse-Agentur geantwortet.