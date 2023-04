Kommunale Schulden Landkreise wollen stärker an Steuereinnahmen beteiligt werden

Die Landkreise in Mitteldeutschland stecken teilweise millionentief im Minus. Die Ausgaben steigen vor allem im sozialen Bereich. Während die Steuereinnahmen in Deutschland steigen, fehlt es den Landkreisen an Geldern. Der Deutsche Landkreistag fordert eine finanzielle Neuordnung und sieht den Bund in der Pflicht.