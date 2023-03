Landesregierung und Kreise haben sich auf die Aufteilung der Fördergelder des Bundes für den Kohleausstieg geeinigt. Man habe mit den betroffenen fünf Landkreisen eine entsprechende Einigung erzielt, teilte die Staatskanzlei am Montag in Magdeburg mit. "Heute hat Landrat Hartmut Handschak für den Saalekreis als letzte der betroffenen Gebietskörperschaften die Reviervereinbarung unterzeichnet."

Dabei sei es das Ziel gewesen, die Mittel "regional ausgewogen zu verteilen und gleichzeitig ausreichend Zeit und Planungssicherheit für die Entwicklung weiterer strukturwirksamer Projekte einzuräumen". Sachsen-Anhalt hat für den Kohleausstieg vom Bund Gelder in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro zugesagt bekommen. So wird das Geld nun laut der Vereinbarung innerhalb des Landes verteilt:

Der Bund hat versprochen, den Ausstieg aus Abbau und der Verstromung von Kohle mit insgesamt 40 Milliarden Euro abzufedern. Der größte Teil ist für eigene Investitionen des Bundes in den Kohleregionen vorgesehen, etwa in Bahnstrecken oder Straßen. 14 Milliarden Euro sollen als Finanzhilfen an die vier Kohleländer (Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen) fließen, längstens bis 2038.