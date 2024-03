Agrarministerkonferenz in Erfurt Zu viel Bürokratie und zu wenig Geld für tiergerechtere Haltung

Die Schweine dösen im Stall. Schrecken nur kurz hoch, als eine Schubkarre versehentlich gegen das Gitter donnert. Mittagspause im Schweinehof Ringleben, der zur Geratal Agrar GmbH GmbH & Co. KG gehört. Der Landwirtschaftsbetrieb ist einer der großen Schweinehalter Thüringens. 8.000 Tiere leben in den Ställen im geschlossenen Kreislauf aus Ferkel, Sau und Mastschwein.

Wird ein Tier verkauft, beginnt ein bürokratischer Akt in mehreren Kapiteln. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Bert Kämmerer, zählt auf: "Dann schreibe ich erstmal zwei Lieferscheine und dann muss ich in unserem Bestandsregister eintragen, dass das Tier aus dem Betrieb gegangen ist. Dann kommt die Hit-Datenbank, die QS-Datenbank, dann kommt das Tierwohl-Programm Thüringen und zukünftig wohl noch zwei weitere Datenbanken." Das war längst noch nicht alles. Insgesamt acht Einträge müssen in verschiedenen Datenbanken und Registern vorgenommen oder hinterlegt werden, um so den Verkauf von einem Schwein zu dokumentieren.