In Erfurt wird es ab Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Am Rande der dreitägigen Agararministerkonferenz haben unter anderem Bauern erneut Proteste angekündigt. Laut Polizei werden aus Richtung Sömmerda, Klettbach, Jena und Weimar Fahrzeugkolonnen erwartet.

Zudem sind mehrere Kundgebungen am Theaterplatz angemeldet, in dessen Nähe die Konferenz stattfinden wird. Dabei werden teilweise die Maximilian-Welsch-Straße, Cusanusstraße, Lauentor und der Theaterplatz gesperrt, wie es hieß.

Die Frühjahrstagung der bundesweiten Agrarministerkonferenz (AMK) findet bis Freitag in Erfurt statt, bei dem sich die Agrarminister der deutschen Bundesländer treffen. Am Mittwoch beginnt sie zunächst mit einem Treffen der Staatssekretäre. In diesem Jahr hat Thüringen und damit Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) den Vorsitz inne.

Als Beispiel für zu viel Bürokratie nannte die Ministerin unterschiedliche Abstandsregelungen zu Gewässern beim Düngen und beim Pflanzenschutz in Hanglagen. Karawanskij geht davon aus, dass erste Schritte zu Vereinfachungen noch in diesem Jahr gegangen werden.

Bereits am Dienstag hatte der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) unter dem Motto "Reißt das Ruder rum, sorgt für ein Umsteuern in der Agrarmarktpolitik!" in Erfurt demonstriert. Mit einem symbolischen Ruderboot, in dem auch Politiker sitzen mussten, übergaben die Landwirte einen Forderungskatalog an die Zentralen der Thüringer Parteien. Unter anderem geht es um höhere Einkommen für die Bauern.