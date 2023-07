Valerie Wütend ist Lehrerin an einer Förderschule in Landau. In ihrer Freizeit ist sie politisch in der rechten Szene aktiv und veröffentlicht im Internet entsprechend gesinnte Parolen. In der Schule ruft die Beamtin einen Teil der Belegschaft dazu auf, ihre Diensttreue niederzulegen. Eltern sehen im Verhalten der Lehrerin einen Verstoß gegen ihre Pflicht zur politischen Mäßigung und eine massive Störung des Schulfriedens. Daraufhin wird Valerie Wütend von der zuständigen Behörde aus dem Unterricht entfernt. Per Klage fordern Eltern und Behörde, dass die Lehrerin ihre Stelle und auch ihren Beamtenstatus verliert und damit auch ihre Pensionsansprüche.