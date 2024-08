Die Linken-Chefs Janine Wissler und Martin Schirdewan haben ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Wie die beiden Politiker auf der Internetseite der Partei erklärten, werden sie beim Linken-Parteitag in Halle im Oktober nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Hintergrund ist die Serie von Wahlniederlagen sowie die wachsende Kritik an den beiden Vorsitzenden.

Wissler schrieb in ihrer Erklärung, sie nehme wahr, dass es in Teilen der Partei den "Wunsch nach einem personellen Neuanfang" gebe. "Ich halte es jetzt für den richtigen Zeitpunkt, Klarheit zu schaffen, zwei Monate vor dem Parteitag, damit der Partei genug Zeit bleibt für ein transparentes Verfahren und eine innerparteiliche Meinungsbildung zu Kandidaturen." Schirdewan appellierte an die Parteimitglieder, denjenigen, die bald das Steuer übernehmen, "die Chance und das Vertrauen zu geben, die Partei auch führen zu können". Dazu brauche es ein "Ende der teilweise destruktiven Machtpolitik in den eigenen Reihen".