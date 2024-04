Die Kommunen müssen endlich digitaler werden, wird in vielen Kommentaren gefordert.

Eine sehr große Mehrheit der Befragten informiert sich, wer in der Kommune zur Wahl steht.

Anfeindungen gegen Kommunalpolitiker halten andere davon ab, sich auch zu engagieren.

Wann wird der Müll aus welchen Tonnen abgeholt? Wer bringt die sanierungsbedürftigen Kindergärten und Schulen auf Vordermann? Und wo entsteht ein Treff für Jugendiche im Ort? Über diese Fragen wird direkt vor Ort in den kommunalen Vertretungen entschieden. Dass die Entscheidungen auf städtischer oder Gemeindeebene wichtige Auswirkungen auf das eigene Leben haben, das sieht die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden (75 Prozent) in der aktuellen Befragung von MDRfragt so. Trotzdem weiß nur rund ein Drittel (35 Prozent) der Befragten nach eigenen Angaben gut darüber Bescheid, was in den Kommunen und Landkreisen selbst geregelt werden kann. Sabine (39) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehört zu den Befragten, die sich schlecht informiert fühlen über die Arbeit der Kommunalpolitiker: "Obwohl es Amtsblätter mit lokalen Beschlüssen gibt und Einladungen zu Gemeinderatsversammlungen, bin ich in diesen Zeiten so sehr mit meiner Arbeit beschäftigt, dass es mir schwer fällt, mich vorher zu informieren und entsprechend zu beteiligen." Sabine wünscht sich mehr Austausch zwischen Bürgern und ihren politischen Vertretern. So könnten digitale Medien wie Gemeinde-Apps über anstehende Versammlungen und Infoveranstaltungen informieren.

In Thüringen findet schon am 26. Mai die nächste Kommunalwahl statt, in der unter anderem die Mitglieder aller Kreistage des Freistaates gewählt werden. Auch über die meisten Mitglieder von Gemeinde- und Stadträten wird abgestimmt. In Sachsen und Sachsen-Anhalt stehen die Kommunalwahlen am 9. Juni an. In den Kommentaren zur Befragung beschreiben die Teilnehmenden aus der MDRfragt-Gemeinschaft sehr genau, was sie von den kommenden Kommunalvertretungen erwarten: Diese sollten "Ehrenamt und Soziales stärken, Klimaschutz vorantreiben und dabei die Wirtschaft nicht vernachlässigen", findet beispielsweise Heinrich-Georg (21) aus der Börde. Dorit (27) aus Jena hofft, dass die neugewählten Kommunalpolitiker sich dafür einsetzen, dass "die Katastrophenvorsorge in der Stadt vorangetrieben wird. Und dass sie gute Voraussetzungen für gute Bildung und gute Infrastruktur schaffen." Alexander (33) aus dem Landkreis Zwickau schreibt: "Zum Stand der Zeit muss es möglich sein, dass alle Kommunen digital so aufgestellt sind und dass alle wichtigen Unterlagen (Beschlussvorlagen, Beschlüsse usw.) im Internet zur Verfügung stehen und auch zeitnah über das elektronische Amtsblatt veröffentlicht werden."

