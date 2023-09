Wer auf Bus und Bahn setzt, tut das hauptsächlich, um zu Freizeitaktivitäten zu kommen. Auch alltägliche Erledigungen und Ausflüge in der Region wurden von den Befragten häufig angegeben. Die Hälfte der regelmäßigen ÖPNV-Nutzerinnen und ÖPNV-Nutzer pendelt so zur Arbeit und zurück.

So rechnet Andreas (69) aus dem Landkreis Leipzig vor, was aus seiner Sicht gegen den öffentlichen Nahverkehr im Alltag spricht: "Mit dem Auto braucht man in den meisten Fällen ein Drittel weniger Fahrzeit, erreicht in der Umgebung Ziele, die durch ÖPNV gar nicht bedient werden. Die Ticketpreise sind exorbitant, zu zweit spart man mit dem Auto und Parkgebühren noch mindestens 40 Prozent gegenüber Fahrkarten und ist unabhängig."