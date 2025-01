"Das wird nicht mehr lange gut gehen. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe den Glauben an eine sichere Rente aufgegeben", kommentiert Jakob aus dem Landkreis Gotha. "Eine große Unsicherheit" empfindet Christiane (61) aus Dresden: "Wer soll die Rente in Zukunft finanzieren? Die Regierung sollte endlich handeln." Reinhard (68) aus Erfurt schreibt: "Der Generationenvertrag lässt sich aufgrund der demografischen Entwicklung nicht halten." Quer durch alle Altersgruppen befürchtet eine große Mehrheit, das gesetzliche Rentensystem könnte in Zukunft ins Wanken geraten. Drei von vier Befragten (74 Prozent) glauben aktuell nicht daran, dass die Rente sicher ist. Davon gehen nur jede und jeder vierte Teilnehmende (24 Prozent) aus der MDRfragt-Gemeinschaft aus.

Die jüngeren Befragten blicken im Vergleich der Altersgruppen noch einmal deutlich pessimistischer auf die Zukunft des Rentensystems in der jetzigen Form:

Bei den 16- bis 29-jährigen würde nur jede und jeder zehnte Befragte (8 Prozent) den Satz "Die Rente ist sicher" unterschreiben.

Bei allen Teilnehmenden über 65 Jahren gehen mehr als drei von zehn Befragten (35 Prozent) davon aus, dass die Rente sicher ist.

Die Zahl der Erwerbstätigen sinkt in Deutschland und gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen, die eine Rente beziehen. "Die demografische Entwicklung wird von den Politikern seit Jahrzehnten nicht beachtet“, kritisiert Hans-Joachim (69) aus Nordsachsen. Auch in zahlreichen anderen Kommentaren wird auf die demografische Entwicklung und damit den nötigen Reformbedarf des Rentensystems hingewiesen.

Der Reformdruck bei der Rente ist seit Jahrzehnten bekannt und auch die nötigen Stellschrauben sind lange klar. So gilt als ein möglicher Weg, das Rentensystem mit mehr Geld zu versorgen. Unabhängig von Zuschüssen vom Staat, die aktuell bei rund 80 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Für das Rentensystem soll Geld am Kapitalmarkt, beispielsweise in Aktien, angelegt werden. Dabei sollen nicht Rentner oder Beitragszahler investieren, sondern der Staat oder auch mit staatlichen Geldern ausgestattete Stiftung. Die erhofften Renditen aus den Anlagen sollen dann in die gesetzliche Rentenversicherung fließen. Einen entsprechenden Vorschlag hatte die gescheiterte Ampel-Koalition in ihr Reformpaket eingebaut, das aber nicht mehr kommt. Für diesen Reformvorschlag gab es in der aktuellen Befragung im Vergleich mit anderen Ideen noch am meisten Zuspruch.

Damit hätte zwingend bereits vor mindestens 25 Jahren begonnen werden müssen. MDRfragt-Teilnehmerin Anne-Katrin (53) aus Dresden

45 Prozent der Teilnehmenden befürworten diese Art der Finanzierung. Das macht auch Anne-Katrin (53) aus Dresden, schränkt allerdings ein: "Damit hätte zwingend bereits vor mindestens 25 Jahren begonnen werden müssen. Jetzt kann es das System längst nicht mehr retten, es muss aber damit begonnen werden." 38 Prozent stehen solchen Investitionen jedoch skeptisch gegenüber. Zu dieser Gruppe gehört Petra (65) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: "Das Risiko am Kapitalmarkt ist ziemlich hoch. Spekulationsgeschäfte mit dem Geld anderer zu machen, ist sehr gewagt! Wer kommt dann für eventuelle Verluste auf?" 17 Prozent der Befragten trauen sich in dieser Frage kein Urteil zu. Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt: Die jüngeren Befragten stehen Investitionen am Kapitalmarkt zur Rentensicherung deutlich offener gegenüber. Die befürworten sechs von zehn Teilnehmenden zwischen 16 und 29 Jahren. Bei allen Befragten über 50 Jahren sprechen sich nur noch vier von zehn Befragten dafür aus.

Die Vorschläge für das Entlasten des Rentensystems werden im aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt mit jeweils klaren Mehrheiten abgelehnt:

Rund zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) sprechen sich gegen ein Anheben der Rentenbeiträge aus, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt werden.

aus, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt werden. Neun von zehn Teilnehmenden (89 Prozent) lehnen das Absenken des Rentenniveaus ab, das derzeit bei 48 Prozent liegt. Das heißt, eine Durchschnittsrente ist derzeit etwa halb so hoch wie ein Durchschnittseinkommen.

ab, das derzeit bei 48 Prozent liegt. Das heißt, eine Durchschnittsrente ist derzeit etwa halb so hoch wie ein Durchschnittseinkommen. Nur jeder und jede Hundertste (1 Prozent) findet einen späteren Einstieg in die Rente sinnvoll. Geht es nach den Befragten, sollte das Renteneintrittsalter eher sogar noch abgesenkt werden. Sechs von zehn Teilnehmenden (62 Prozent) wären für die Rente ab 65 statt wie jetzt mit 67.

Immerhin jeder und jede fünfte Befragte spricht sich dafür aus, bei der Rente ab 67 zu bleiben und gleichzeitig aber mehr Anreize für längeres Arbeiten zu schaffen. Das bilde auch die Realität in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ab, heißt es in zahlreichen Kommentaren. Bei uns arbeiten zunehmend mehr Menschen auch im Rentenalter noch weiter.