Sachsens geschäftsführender Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte eine Minderheitsregierung lange vermeiden. Jetzt will er sich als Regierungschef wiederwählen lassen — und danach mangels Alternativen eine solche Koalition ohne eigene Mehrheit führen.

Wenn die sächsische MDRfragt-Gemeinschaft sein Beraterstab wäre, dann gäbe es für diesen Plan viel Stirnrunzeln. Ein Drittel der Befragten glaubt zwar eher daran, dass Sachsen künftig stabil regiert wird. Das heißt aber im Umkehrschluss: Der größere Teil der mehr als 12.000 Befragten aus Sachsen (57 Prozent) glaubt das eher nicht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Was lässt Befragte an stabile Regierung glauben

Mit Blick auf die Kommentare zeigt sich ein roter Faden. Egal, ob sich die sächsischen Befragten eher unter jenen einordnen, die an eine stabile Regierung ohne eigene Mehrheit glauben oder nicht: Bei vielen schwingt so oder so ein wenig Ratlosigkeit mit.

So glaubt etwa Lothar (67) aus dem Landkreis Leipzig eher, dass das mit einer stabilen Regierung im Freistaat klappen wird. Sein Kommentar: "Unsere Regierung in Sachsen sollte zusehen, dass es auch in Sachsen weiter geht." Gleichzeitig merkt er an: "Eine Minderheitsregierung hat es immer schwer, ihre Beschlüsse umzusetzen, wenn man zehn Stimmen von der Opposition benötigt. Blockadeverhalten der Opposition ist nicht auszuschließen. Und wie dann weiter?"

Manche sind optimistisch, bedauern aber gleichzeitig, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus den Sondierungsgesprächen ausgestiegen ist. Zu ihnen gehört etwa Steffi (54) aus Leipzig: "Mir wäre eine Regierung mit dem BSW lieber gewesen."

Andere, wie Barbara (77) aus Leipzig, schöpfen ihren Optimismus aus der Person Michael Kretschmer: "Mit gutem Willen und Verstand ist das lösbar. Ich halte viel von unserem Ministerpräsidenten, er schafft das." Und auch andere MDRfragt-Mitglieder glauben vor allem an die Personen an der Spitze der angedachten Koalition. So meint Ramona (70) aus Leipzig: "Kretschmer und Köpping sind ein gutes, realistisches Duo."

Hinweis Die Stimmungsbilder von MDRfragt sind auch dank der hohen Teilnehmendenzahl aussagekräftig.

Dieses Mal sind es mehr als 12.000 Menschen aus Sachsen.



Da alle MDRfragt-Mitglieder ihre Meinung einbringen können und sollen, werden keine Zufalls-Stichproben gezogen.



Die Ergebnisse sind damit nicht repräsentativ. Um mögliche Verzerrungen durch die Zusammensetzung der Befragten zu verringern, werden die Befragungsergebnisse nach bewährten wissenschaftlichen Methoden gewichtet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Mehr zur Methodik von MDRfragt am Ende des Artikels.

Was sind Argumente gegen stabile Regierung

Doch wie es Befragte gibt, die gerade wegen dem CDU-Spitzenpolitiker Kretschmer an eine Minderheitsregierung glauben, gibt es andere, die genau wegen ihm an der Stabilität zweifeln. Immer wieder werfen Befragte dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten vor, es gehe ihm vor allem darum, an der Macht zu bleiben.

So meint Thomas (54) aus dem Landkreis Bautzen: "Kretschmer geht es ausschließlich um Macht und Posten. So wie er sich dreht, da wird einem schwindelig." Das MDRfragt-Mitglied aus Ostsachsen verweist darauf, dass Kretschmer kurz nach der Landtagswahl noch gesagt habe, eine Minderheitsregierung könne nicht funktionieren. "Und jetzt? Es gäbe noch mehr solcher Beispiele", so Thomas weiter.

Andere, die nicht an eine stabile CDU-SPD-Minderheitsregierung in Sachsen glauben, argumentieren nicht selten mit der Abhängigkeit von der Opposition. So meint Thomas (57) aus Mittelsachsen: "Die AfD wird, wo immer sie kann, 'dazwischengrätschen'."

Anderes Bundesland, gleiche Tendenz

In Thüringen ist der Start der Minderheitsregierung schon am 12. Dezember 2024 mit der Wahl des CDU-Politikers Mario Voigt zum neuen Ministerpräsidenten gelungen.

Auch vor dieser Abstimmung wollte die Redaktion von der MDRfragt-Gemeinschaft in Thüringen wissen, ob sie der ersten Koalition aus CDU, SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) trotz fehlender eigener Stimme eine stabile Regierung zutrauen.