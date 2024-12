Und letztlich geht es auch in Kommentaren wie in dem von Tobias (45) aus dem Eichsfeld um die Hoffnung, dass ein Regierungswechsel frischen Wind bringt und einiges für Thüringen verbessert: "Die letzten Landesregierungen waren nicht besonders erfolgreich. Darum ist es wichtig und notwendig, mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht funktioniert es ja besser?"

Für Daniela (50) aus dem Eichsfeld gilt: "Ich finde es gut, dass das BSW zeigen kann, was es für Thüringen und die Menschen, die in Thüringen leben, Gutes tun möchte. Wenn Ehrlichkeit dahinter steht, finde ich es top."

Viele Gegner der Brombeer-Koalition argumentieren so oder so ähnlich wie Andreas (54) aus dem Weimarer Land: "Ein Drittel der Wähler hat AfD gewählt. Diese Bürger werden komplett fallen gelassen."

Auch wenn sich die Befragten entscheiden mussten, welchen Bereich sie am wichtigsten finden, zeigen die Kommentare, dass viele eine Mischung aus dringenden Herausforderungen sehen. So schreibt Lina (24) aus Erfurt: "Sie müssten auf alle Fälle das Thema Asylpolitik angehen, denn dort gibt es einige Sachen, die noch geklärt beziehungsweise verändert werden müssen. Aber auch beim Thema Bildung (mehr Lehrer, besseres Bildungsangebot) müssen sie noch einiges aufholen. Und auch beim Thema, wie man Fachkräfte in Thüringen halten und was man am Arbeiten in unserem Bundesland attraktiver machen kann."