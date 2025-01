Bei Ökonomen stieß der Vorschlag aus München auf Zustimmung. " Der Ansatz geht in die richtige Richtung", zitiert das "Handelsblatt" Jens Boysen-Hogrefe, stellvertretender Leiter der Konjunkturabteilung beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Durch einen Tausch hoher Einkommen- und Unternehmenssteuern gegen höhere Umsatzsteuer könne der „Gewinnverfall in der deutschen Exportindustrie gemindert werden“. Aus dem Institut der deutschen Wirtschaft hieß es der Zeitung zufolge, eine Verschiebung der Steuerlast von der Einkommensteuer zur Umsatzsteuer sei zielführend für eine Stärkung der Arbeitsanreize und könnte einen Wachstumsimpuls geben.