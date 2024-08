Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund angespannter Wohnungsmärkte in beiden Städte gefallen, so das Bauministerium. In Erfurt und Jena darf demnach die Miete innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 15 Prozent steigen - bezogen auf die derzeitige Miethöhe und maximal bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. "Trotz positiver Entwicklungen im sozialen Wohnungsbau insbesondere in Jena müssen wir die Mieterinnen und Mieter in den beiden Städten vor größeren Mieterhöhungen in Bestandsmietverhältnissen schützen", sagte dazu Bauministerin Susanna Karawanskij (Linke).