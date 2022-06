"Das 9-Ticket ist insgesamt sehr beliebt", schreibt etwa der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV). Besonders an den Wochenenden und zu den Stoßzeiten seien Bus und Bahn "deutlich stärker ausgelastet". Christoph Heuings Eindruck ist ähnlich: "Ich bin selber viel mit Bus und Bahn in Erfurt unterwegs. Es gibt insgesamt etwas vollere Fahrzeuge, vor allem aber heftige Spitzen im Ausflugsverkehr am Wochenende."