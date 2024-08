Andere Organisationen sind da strenger. Etwa "Foodwatch" – der Verein, für den Politologin Luise Molling arbeitet. Er finanziert sich nur aus Beiträgen und Spenden. "Für eine Organisation, die ja Druck ausüben will auf die Politik, und wir arbeiten natürlich auch mit öffentlichen Kampagnen in erster Linie, wäre es unheimlich schwierig, wenn wir jetzt staatliche Gelder nehmen würden", erklärt Molling. "Wenn ich Geld von jemandem bekomme, kann ich ihn ja nicht mehr so stark und öffentlich kritisieren."