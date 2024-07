Gesetzesänderung Bundesregierung will Nierenspenden "über Kreuz" erleichtern

Zudem soll der Schutz für Spenderinnen und Spender durch mehr Aufklärung sowie medizinische und psychosoziale Unterstützung gestärkt werden. Während des gesamten Transplantationsprozesses soll eine ausgebildete Begleitperson zur Seite stehen. Lebendspender, die im Verlauf ihres Lebens selbst eine Spenderniere benötigen, können außerdem Zusatzpunkte auf der Warteliste erhalten.



Ebenfalls ermöglichen will die Ampel-Koalition die sogenannte nicht gerichtete anonyme Nierenspende. So könnten Menschen hierzulande künftig aus selbstlosen Motiven eine Niere spenden, ohne dass sie wissen, an wen sie geht. In Ländern wie den USA existiert diese Möglichkeit schon viele Jahre.