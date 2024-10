Ob Matthias Miersch, erstmal kommissarisch im Amt, die richtige Wahl ist? Katja Pähle, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, ist sich sicher. "Das ist eine richtige und gute Entscheidung. Im nächsten Jahr wird es einen Bundesparteitag geben. Da wird dann entschieden, wie der Generalsekretär, auch mit Votum des Bundesparteitages besetzt ist." Sie gehe davon aus, dass Matthias Miersch an diesem Bundesparteitag in die Wahl gehen werde. Und wenn er sein Amt bis dahin gut ausgeführt habe, worauf sie setze und wovon sie auch ausgehe, sei das die Chance für den Bundesparteitag ihn auf Dauer zu bestätigen, sagt Pähle.