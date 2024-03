Ostermarschierer weisen Kritik aus der Politik zurück

Einer der Organisatoren, der frühere hessische Linkenabgeordnete Willi van Ooyen, wies Kritik von Politikern zurück, dass die Friedensaktivisten etwa im Ukraine-Krieg den Aggressor Russland nicht klar benennen würden und auch nicht forderten, dass Russland sich zurückziehe. Der wichtigste Punkt sei, "dass die Waffen schweigen und man sich dann verständigen kann".

Der Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative, Kristian Golla, sagte, die Kritik der Friedensbewegung am Kurs der Bundesregierung sei alles andere als naiv: "Im Westen sollten dringend diplomatische Ansätze in Betracht gezogen werden, bevor sich die Lage für die Menschen in der Ukraine noch weiter verschlechtert."

Baerbock warnt vor einseitiger Parteinahme

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte zuvor vor einseitiger Parteinahme in Konflikten gewarnt. Die Grünen-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe: "Menschlichkeit ist unteilbar. Alles andere ist brandgefährlich." Menschen in Israel dürften nicht gegen Menschen in Palästina ausgespielt werden: "Und wir dürfen unseren Wunsch nach Frieden nicht gegen den Frieden in der Ukraine ausspielen." Russland führe einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die europäische Friedensordnung: "Wer das verkennt oder davon nichts wissen will, der stärkt nicht den Frieden und das internationale Recht, sondern der stärkt das Recht des Stärkeren."