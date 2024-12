Bildrechte: picture alliance/dpa/Heiko Rebsch

Lebensmittelsicherheit Zu wenig Personal für Lebensmittelkontrollen

05. Dezember 2024, 05:00 Uhr

Bakterien in Salami und Käse, Arzneimittel im Honig, Kunststoffteile in Rohschinkenwürfeln – all das sind Beispiele für Lebensmittelskandale aus diesem Jahr. Wie sicher sind die Produkte aus dem Supermarkt oder Speisen in Gaststätten? Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit will am Donnerstag seinen Jahresbericht dazu vorstellen. Es dürfte sich nicht viel verbessert haben, denn die Probleme sind seit Jahren bekannt. Warum sind sie immer noch ungelöst?