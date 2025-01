Nach Angaben von GKV-Chefin Doris Pfeiffer werden 2026 aber wieder größere Finanznöte wegen steigender Ausgaben erwartet. 2024 seien die Kosten um elf Prozent gestiegen. Auch 2025 sei ein Anstieg von "deutlich über elf Prozent" zu erwarten. Als Grund nannte die Verbandschefin einen "dynamischen Anstieg" der Leistungsbezieher. Zudem seien die Zahlungen an Leistungsbeziehende zum Jahresbeginn um 4,5 Prozent angehoben worden, wodurch Mehrkosten von 1,8 Milliarden Euro entstanden seien.

Die Lage ist so ernst wie noch nie.

Pfeiffer warnte, die Situation sei so ernst wie noch nie. Mit der Beitragserhöhung sei das Finanzierungsproblem nicht gelöst, sondern nur aufgeschoben worden. Die Situation spitze sich bereits zu. Im Februar könnten erstmals einzelne Pflegekassen Liquiditätshilfe aus einem Ausgleichsfonds benötigen. Sorgen müsse sich jetzt noch niemand machen. Durch das Verfahren werde sichergestellt, dass in diesem Jahr noch alle Pflegekassen zahlungsfähig bleiben, betonte die Verbandschefin. Pfeiffer mahnte aber eine rasche finanzielle Stabilisierung der Pflegekassen nach der Bundestagswahl an.