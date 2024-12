Um 3,7 Milliarden Euro pro Jahr sollen die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen durch die Erhöhung des Pflegebeitrags steigen. Geld, dass die klammen Kassen gut gebrauchen können. Hans-Jürgen Völz vom Bundesverband der mitteldeutschen Wirtschaft spricht deshalb von einer notwendigen Reform – allerdings mit negativen Folgen für die Wirtschaft. "Es ist so, dass durch die steigenden Sozialversicherungsbeiträge der Unternehmensstandort Deutschland weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert, dass mit jetzt über 42 Prozent Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz Arbeit in Deutschland immer unattraktiver wird."