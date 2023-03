Der 58-jährige Breuer soll das Amt von General Eberhard Zorn übernehmen, der noch von Ursula von der Leyen in ihrer Zeit als Bundesverteidigungsministerin berufen worden war. Zorn war im September in die Kritik geraten, als er in einem "Focus"-Interview die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte infrage zu stellen schien, eine erfolgreiche Gegenoffensive gegen russische Truppen starten zu können. Der ehemalige Kommandeur der US-Armee in Europa, Ben Hodges, sprach von einer "erstaunlich schlechten Analyse der russischen Fähigkeiten".