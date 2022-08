Gastronomie bestätigt mangelnde Kontrollen

Ein Eindruck, den die Gastronomieverbände in Mitteldeutschland teilen. Michael Schmidt, Präsident des Dehoga Sachsen-Anhalt, sagt dazu: "Ich hatte in Sachsen-Anhalt noch keine Information bekommen, dass irgendwelche Kontrollen durchgeführt worden sind."

Das gibt auch der Thüringer Verband an. Und Axel Klein vom Dehoga Sachsen, der aber hinzufügt: "Auf der anderen Seite ist es so, dass es die Unternehmen auch schon so umsetzen." Zumindest die ihm bekannten Unternehmen im Verband schauten schon auf die Umsetzung. "Und die Gäste werden das auch beobachten, was da angeboten wird", meint Klein.

Seiner Erfahrung nach läuft die Umsetzung des Plastikverbots bei sächsischen Gastronomiebetrieben gut: "Das muss man feststellen, dass sich die Unternehmen hier ganz gut drauf eingestellt haben. Wir haben sehr, sehr viele Weiterbildungen oder Kurse angeboten zum Thema Verpackung, welche Alternativen es gibt." Axel Klein, Chef des Dehoga Sachsen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Plastik-Alternativen sind ökologisch bedenklich

Diese Alternativen seien allerdings auch oft auch keine gute Lösung, so die Einschätzung von Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe: "Einweg durch Einweg zu ersetzen, macht einfach keinen Sinn, denn das ist auch eine Verpackung und die kommt auch in den Müll. Und die wird dann in aller Regel auch thermisch verwertet, sprich: verbrannt." Man stelle fest, dass genau die Ausweichbewegung, die man schon befürchtet habe, genau so stattfinde: "Dann gibt es eben nicht mehr das Besteck aus Plastik, sondern dann gibt es das Einwegbesteck aus Holz."