Wie viel es dann kostet, das müssten Bund und Länder aber noch absprechen. Bis Ende des Jahres garantiert der Bundeskanzler den Preis von 49 Euro, danach könne es auch "mal andere Preise geben" – Zitat Olaf Scholz bei einer Regierungsbefragung im Bundestag am Mittwoch. Das ist ganz im Sinne der Verkehrsministerin von Sachsen-Anhalt, Lydia Hüskens von der FDP. "Ich finde es nicht richtig, dass es aktuell eine politische Preissetzung gibt. Wir brauchen ein Koppeln etwa an den Verbraucherpreisindex für Mobilität". So könne man auch in Zukunft dafür sorgen, dass das Deutschlandticket entsprechend der auch in anderen Bereichen steigenden oder sinkenden Kosten angepasst und nicht willkürlich politisch gesetzt werde.