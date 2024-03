Kurz vor ihrer Verhaftung in ihrer Berliner Wohnung soll die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette Medienberichten zufolge noch ihren Ex-Komplizen Burkhard Garweg gewarnt haben. Wie der Sender ntv, der "Spiegel" und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend berichteten, sollen die Polizisten der 65-Jährigen erlaubt haben, noch einmal die Toilette zu benutzen. Dabei soll Klette eine Nachricht an Garweg geschickt haben, die dem Sinn nach geheißen habe: Sie haben mich. Im Anschluss soll sie die Sim-Karte in die Toilette geworfen haben. Das Handy von Garweg soll danach nicht mehr benutzt worden sein.