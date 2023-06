Die AfD-Parteiführung sieht den Sieg ihres Kandidaten bei der Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg als positives Signal für künftige Wahlen. AfD-Bundeschef Tino Chrupalla bejubelte den Wahlsieg. "Das war erst der Anfang", schrieb Chrupalla auf Twitter. "Wir überzeugen Mehrheiten mit unserer Politik für die Interessen der Bürger. So werden wir für Deutschland die Wende zum Guten erreichen." Auch AfD-Bundeschefin Alice Weidel sprach von einem "Anfang". Der Wahlsieger Robert Sesselmann habe "Geschichte geschrieben".

Pellmann (Linke): "AfD-Wahlsieg in Sonneberg politische Zäsur." Bildrechte: imago images/Christian Spicker Der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann bezeichnete den AfD-Wahlsieg in Sonneberg hingegen als "politische Zäsur". "Das muss ein allerletzter Warnschuss für alle Bundestagsparteien sein", forderte der Leipziger Bundestagsabgeordnete. "Insbesondere die Bundesregierung darf nicht länger eine Politik machen, die keine Probleme löst, sondern zusätzliche schafft." Es gelte nun, Landtagswahlsiege der AfD in Ostdeutschland im kommenden Jahr zu verhindern. Dafür müsse die Politik Normalbürger in den Mittelpunkt rücken. "Wer die AfD klein machen will, muss die Wähler zurückgewinnen", sagte Pellmann. "Dafür braucht es eine Politik der ausgestreckten Hand."



Linken-Ko-Vorsitzender Martin Schirdewann sprach im ZDF-"Morgenmagazin" von einem "Alarmsignal für die Demokratie". Als Grund für die erste Übernahme eines kommunalen Spitzenamtes durch die AfD nannte er die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung sowie die Aneignung rechtspopulistischer Narrative durch die Unionsparteien und die FDP. Letzteren Parteien warf er vor, sie würden "einen Kulturkampf von rechts befördern, der natürlich letztendlich nur Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten ist." CDU, CSU und FDP würden etwa beim Klimawandel, der Migrationspolitik sowie in Fragen gendergerechter Sprache die Politik der AfD übernehmen.

Grünen-Chefin Lang: "AfD füttert bewusst Ängste." Bildrechte: dpa Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang hat das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg als "bestürzend" bezeichnet. "Und es ist eine Warnung an alle demokratischen Kräfte: Spätestens jetzt ist die Zeit, wo - bei allem Streit in der Sache - alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen", schrieb sie auf Twitter. Die AfD füttere bewusst Ängste und schüre auf dieser Basis Hass. "Sie hat kein Interesse daran, dass es dem Land gut geht. Wir müssen besser darin werden, in Zeiten der Veränderung Sicherheit, gerade auch in sozialen und wirtschaftlichen Fragen, zu geben."

CDU-Generalsekretärs Mario Czaja schrieb bei Twitter, alle demokratischen Parteien müsse es sehr nachdenklich machen, dass es in Sonneberg zu diesem Ergebnis kommen konnte. Dieses sei bitter für die politische Mitte.

Der Zentralrat der Juden zeigte sich hingegen tief erschüttert vom Wahlerfolg der AfD in Sonneberg. "Um es klar zu sagen: Nicht jeder der AfD-Wähler hat eine rechtsextreme Gesinnung", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster nach Angaben der "Jüdischen Allgemeinen". "Aber die Partei, deren Kandidaten sie gewählt haben, ist laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem." Dass so viele Menschen dem zustimmen, beunruhige ihn zutiefst, sagte Schuster. "Das ist ein Dammbruch, den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürfen."

Die Gefahr für die jüdische Gemeinschaft und andere Minderheiten ist längst real. Charlotte Knobloch Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München

Charlotte Knobloch überlebte als Kind den Holocaust im Versteck auf dem Land. Bildrechte: imago images/Future Image Ähnlich äußerte sich das Internationale Auschwitz Komitee. Dessen Exekutiv-Vizepräsident Christoph Heubner sagte, eine Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler habe sich offensichtlich aus der Demokratie verabschiedet und "sich bewusst für eine rechtsextreme, von einem Nazi dominierte Zerstörungs-Partei entschieden". Für Holocaust-Überlebende reiße dies mit Blick auf Deutschland "brennende Fragen" auf. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sagte: "Die Gefahr für die jüdische Gemeinschaft und andere Minderheiten ist längst real."