Die Bundesländer haben laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) zunehmend erkannt, dass mit der Reaktivierung alter Bahnstrecken Millionen Menschen an das Schienennetz angeschlossen werden könnten. In einigen Fällen hätten die Länder schon die nächsten Schritte eingeleitet, etwa mit dem Bau begonnen oder sogar schon den Regionalverkehr bestellt.

Der Geschäftsführer für Eisenbahnverkehr des VDV, Martin Henke, teilte mit, dass die Zahl der beauftragten Machbarkeitsstudien zu Reaktivierungen täglich wachse: "Damit ist das Thema Reaktivierung vor Ort angekommen", sagte Henke am Montag in Berlin. Bundesweit gebe es inzwischen für 163 mögliche Strecken entsprechende Untersuchungen. "Bei 103 Strecken liegen Ergebnisse vor. 79 davon waren positiv", sagte Henke. Eine Streckenreaktivierung würde sich in einem solchen Fall also rechnen.