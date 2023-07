Die Topwerte im internationalen Vergleich erreichen in der Auswertung des Lobbyverbands Luxemburg (575 Euro pro Kopf) und die Schweiz (450 Euro pro Kopf). Ein Vergleich dieser Zahlen ist allerdings wenig aussagekräftig, da beispielsweise in den Alpenländern mit vielen Tunneln und Brücken ein Kilometer Schiene im Durchschnitt mehr kostet als in Deutschland. Zudem haben die Schweiz und Luxemburg wie auch Norwegen deutlich weniger Einwohner als Deutschland.



In der Rangliste stehen aber auch viele Länder vor Deutschland, bei denen die Situation eher vergleichbar ist.