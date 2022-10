Demnach erhielten Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland im Jahr 2021 nach 45 Jahren Beitragsjahren durchschnittlich 1.329 Euro Rente im Monat. In Westdeutschland waren es 1.527 Euro im Monat und damit fast 200 Euro mehr. 2019 hatte der Unterschied noch genau 200 Euro betragen. Damals bekamen Rentnerinnen und Rentner in Ostdeutschland durchschnittlich 1.287 Euro, in Westdeutschland 1.487 Euro.