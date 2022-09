Gerade erst hat Charlotte Mittmann ein Schreiben bekommen: Der Eigenbeitrag für den Pflegeheim-Platz ihres Mannes in einem Heim der Marie Seebach Stiftung in Weimar in Thüringen soll um 600 Euro steigen. "Das ist schon ein ganz schöner Hieb, der einen da erwartet!", sagt die Rentnerin. Es würde bedeuten, dass die beiden 3.100 Euro pro Monat selbst zahlen müssen. "Und es ist auch in Aussicht gestellt, dass das nicht das Ende vom Lied ist!" Für die gestiegenen Kosten für den Platz in der Seniorenresidenz reicht die Rente dann nicht mehr aus, es geht an die Ersparnisse.

Und es ist auch in Aussicht gestellt, dass das nicht das Ende vom Lied ist! Charlotte Mittmann

In den vergangenen Jahren stieg der von den Betroffenen selbst zu zahlende Eigenanteil an den Heimkosten kontinuierlich – im bundesweiten Durchschnitt von 1.772 Euro im Jahr 2018 auf 2.248 Euro im Juli 2022. Das sagen Zahlen des Verbandes der Ersatzkassen (vdek). Die Recherchen von MDR Investigativ zeigen zudem: Die derzeitigen Steigerungen der Heimpreise sind vielfach extrem. Deutschlandweit gibt es etliche weitere Heime, die mit den aktuellen Erhöhungen der Eigenanteile in den Bereich von 3.000 Euro und mehr pro Monat kommen. Und zwar auch im Osten Deutschlands, wo die Kosten für einen Heimplatz bislang deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt lagen.

Besonders seit dem 1. September sehen sich viele Heime in einer Zwangslage: Denn jetzt muss den Angestellten Tariflohn – oder Lohn in vergleichbarer Höhe – bezahlt werden. "Die Erhöhung kommt vor allem aus den gestiegenen Lohnkosten", sagt Bernd Lindig, Geschäftsführer des Pflegeheims der Marie-Seebach-Stiftung in Weimar. Die Anpassung des Lohnes sei richtig und wichtig. "Doch das ist wirklich ein Schraubstock, zwischen dem wir zerrieben werden im Moment, und zwar an vielen Stellen, in der Leitung und auch beim Personal vor Ort." Die Kosten landen im jetzigen System laut Lindig "direkt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern oder den Angehörigen".