"Correctiv"-Recherche Russland nutzt deutsche Waffen im Ukraine-Krieg

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sollen trotz eines Einfuhrverbots massenhaft Waffen und Munition westlicher Hersteller nach Russland gelangt und im Ukrainekrieg benutzt worden sein. Das geht aus Recherchen des unabhängigen Recherchezentrums "Correctiv" hervor. Insgesamt sollen rund 7.300 Waffen und fast acht Millionen Schuss Munition in Russlands Besitz sein.

Einige in der Datenbank gelisteten Waffentypen sollen dem "Correctiv" zufolge in den vergangenen Monaten in der Ukraine im Kriegseinsatz gewesen sein. Dies ginge aus der Analyse einer Reihe Social-Media-Posts auf der Plattform X, früher Twitter, und auf Telegram hervor.