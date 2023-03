Der Vorschlag, die Flughäfen mit den Sicherheitskontrollen zu betrauen, ist nicht ganz neu. Nun kommt er aber wieder auf die Tagesordnung – nämlich bei der Verkehrsministerkonferenz heute und morgen in Aachen. Die Länder haben dem Bund dazu einen Vorschlag unterbreitet. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, der nordrein-westfälische Grünen-Politiker Oliver Krischer, sagte am Wochenende, der Bund habe den Weg grundsätzlich freigemacht. Einem Medienbericht zufolge bestätigte das Bundesinnenministerium das am Montag. Eine Anfrage von MDR AKTUELL an das Haus von Nancy Faeser blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.