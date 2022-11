Am Dienstag berät der Verteidigungsausschuss über das weitere Verfahren in Mali. Schmidt könnte sich vorstellen, den Einsatz bis Ende 2023 langsam auslaufen zu lassen: "Die Vorschläge sind weitgehend, ich hoffe aber, dass wir auch eine Anschlusslösung finden, die dann auch zumindest noch eine Präsenz in der Sahelzone ermöglicht. Ob das in Mali sein muss, das kann man in Frage stellen." Vielleicht starten die Transportflugzeuge aus Leipzig dann bald mit einem anderen Ziel in Westafrika.