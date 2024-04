Die Bundesanwaltschaft bestätigte die Festnahme eines EU-Abgeordnetenmitarbeiters durch das Landeskriminalamt Sachsen in Dresden am Montag. Auch die Wohnungen des Verdächtigen seien durchsucht worden. Wie der Generalbundesanwalt am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, werde dem Mann Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Noch am Dienstag soll der Verdächtige dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser entscheidet über einen Haftbefehl sowie Untersuchungshaft.