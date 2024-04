Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, ist einem Bericht zufolge von der US-Bundespolizei FBI zu möglichen Zahlungen von prorussischen Aktivisten befragt worden. Wie der "Spiegel" und die ZDF-Sendung "Frontal" unter Berufung auf gemeinsame Recherchen berichteten, fand die Vernehmung im Dezember 2023 in den USA vor Krahs Rückreise nach Deutschland statt. Der AfD-Politiker aus Sachsen hatte dort an einer Veranstaltung der jungen Republikaner in New York teilgenommen.