Die Bundesanwaltschaft hat einen Komplizen des im Dezember wegen Spionage für Russland festgenommenen Mitarbeiters des Bundesnachrichtendiensts (BND) gefasst. Arthur E. sei am Sonntag bei seiner Einreise aus den USA am Flughafen München wegen des Verdachts des Landesverrats festgenommen worden, teilten die Karlsruher Ermittler am Donnerstag mit.