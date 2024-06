Die Beschäftigten in der ostdeutschen Textilindustrie bekommen mehr Geld. In der dritten Tarifrunde habe man sich nach etwa 15-stündigen Verhandlungen auf einen Abschluss geeinigt. Das teilte der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie am Wochenende mit.



Zuvor hatte es mehrere Warnstreiks in der Branche gegeben. Die Gewerkschaft IG Metall bestätigte auf Anfrage den Abschluss. Demnach bekommen die Beschäftigten insgesamt 10 Prozent mehr Lohn. Zusätzlich beinhaltet die Einigung folgendes:



steuerfreie Inflationsausgleichszahlungen von 1.250 Euro

stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung bis 2029

Fortsetzung der Altersteilzeit mit flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten