Die Herausforderungen, vor denen die Kommunen stehen, sind nicht von der Hand zu weisen. Das sagt auch René Geißler, Experte für kommunale Finanzen und Professor an der Technischen Hochschule Wildau. Niemand wisse, wie es mit der Konjunktur oder den Energiepreisen weitergeht. Aber "was wir wissen ist, dass die Zinsen gestiegen sind. Das trifft allerdings die Kommunen nicht kurzfristig. Denn die meisten kommunalen Kredite sind langlaufend vereinbart." Das heiße, diese hohen Zinssätze schlagen erst in den nächsten fünf bis sieben Jahren bei den Krediten der Kommunen durch.