Denn wer wie viel Geld erhält, das wird laut Innenministerium anhand der Größe der jeweiligen Siedlungsfläche einer Gemeinde berechnet. Sprich: Je größer die Gemeinde, desto mehr Geld erhält sie auch. So erhält eine kleinere Kommune wie Aken rund 50.000 Euro für den Ausbau. Oranienbaum-Wörlitz erhält rund 91.000 Euro. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor.

Zum Vergleich: Eine große Kommune wie Magdeburg erhält rund 701.000 Euro für den Straßenausbau. Halle bekommt jährlich 528.000 Euro und die Gemeinde Dessau-Roßlau erhält um die 344.000 Euro für den Ausbau.

Eigene Mittel der Kommunen reichen nicht aus

Oliver Reinke ist Vorsitzender des Bauausschusses im Stadtrat von Aken. Mit 50.000 Euro kann er im Straßenbau nicht viel machen. Bildrechte: MDR/Falko Schuster Dass diese Verteilung nicht realitätsnah ist, sehen auch Vertreter der Kommunen so. An einen Straßenbau sei in Aken mit einem Betrag von 50.000 Euro nicht zu denken, erklärt Oliver Reinke, Stadtrat und Vorsitzender des Bauauschusses in Aken, MDR SACHSEN-ANHALT. Denn nach Angaben des Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt koste ein Kilometer Straße je nach ländlichen Begebenheiten zwischen einem und drei Millionen Euro.



Die Kommune müsste zusätzlich Gelder in den Straßenbau einfließen lassen, die eigentlich für Friedhöfe, Parks oder Vereinshäuser gedacht wären: "Für Aken heißt das, wenn wir Straßen mit eigenen Mitteln finanzieren, dann lassen wir andere Maßnahmen liegen, das wäre die Konsequenz", so Reinke.

Der Kommune Oranienbaum-Wörlitz macht hier zusätzlich noch der Denkmalschutz in Kombination mit den gestiegenen Baupreisen zu schaffen, wie Bürgermeister Maik Strömer (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT verrät. "Wir leben im Unesco-Weltkulturerbe. Wir können nicht nach technischem Regelwerk bauen. Wir bekommen bestimmte Auflagen, zum Beispiel beim Verwenden von Steinen, was auch die Kosten enorm steigen lässt." Laut Strömer sind das Dinge, die nicht in der Pauschale berücksichtigt werden.

Gestiegene Baukosten nicht einkalkuliert

Ähnlich wie Aken und Oranienbaum-Wörlitz geht es allen Kommunen, sagt Bernward Küper, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds Sachsen-Anhalt. Der Verband berät Städte und Gemeinden und hat ein Gutachten erstellen lassen, das aufzeigt, wie sanierungsbedürftig die Straßen Sachsen-Anhalts sind.

Ergebnis: "Man hat einen Sanierungsstau festgestellt. Um Ausbaubeiträge zu vermeiden, wurde häufig mehr geflickt, als grundlegend instandgesetzt. Die Infrastruktur ist mittlerweile derart geschädigt, dass wir in den grundhaften Straßenausbau gehen müssen. Da sind 15 Millionen Euro nicht ausreichend", so Küper gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT.

Bernward Küper war damals gegen die Abschaffung der Beiträge. Er wusste, dass die Kommunen das nicht alleine stemmen können. Jetzt sieht auch die Unterstützung vom Land mager aus. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Nach seinen Worten sind vor zwei Jahren in der Pauschale zu wenige Aspekte des realen Straßenbaus berücksichtigt worden. So sind Küper zufolge die gestiegenen Baukosten nicht einkalkuliert worden, denn die Pauschale wird mit Zahlen aus den Jahren 2019-2021 berechnet. Die enormen Preissteigerungen fingen da erst an, so Küper. Auch Baukosten für Nebenanlagen wie Gehwege und Beleuchtung sind nicht berücksichtigt worden. Die Pauschale beinhaltet also nur die Kosten der reinen Straße, sagt er.

Kommunen klagen – und verlieren