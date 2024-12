Bekannt ist, dass der Mann seit 2006 in Deutschland lebte. Der 50-Jährige hat in der Salus-Klinik in Bernburg im Salzlandkreis als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet, seit 2020 war er im Maßregelvollzug für suchtkranke Menschen beschäftigt, zuletzt aber als arbeitsunfähig gemeldet gewesen.

Doch warum fuhr der Mann mit einem Auto in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt? So äußerte er sich in einem FAZ-Interview vor über zehn Jahren zur Unterdrückung der Frauen in seinem Heimatland und spreche sich fundamental gegen Saudi-Arabien aus, so Schmidt. Zudem präsentierte er sich als eine Art Fluchthelfer für unterdrückte Frauen in Saudi-Arabien. "Und in alldem schwingt eine fundamentale Islamkritik mit die ganze Zeit eigentlich", so Schmidt.