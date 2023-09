Dies sei ein Extremszenario, betont das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz in Bonn. Dessen Experten haben zusammen mit der Deutschen Cyberschutzbehörde BSI das Drehbuch für die simulierte Attacke festgelegt. Details zu dem Angriff werden erst im Laufe der Übung enthüllt.

An den Übungstagen, dem 27. und 28. September, werden jedoch keine Computer ausfallen. Vielmehr handle es sich um ein planmäßiges Durchspielen einer solchen Attacke, erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Dabei sollten die Teilnehmer schnelle und effektive Absprachen im Krisenfall trainieren. Zum ersten Mal nehmen alle Bundesländer an einer solchen Übung teil. Auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligen sich aktiv.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Dr. Tamara Zieschang erklärte, solche Übungen seien immens wichtig: "Das Risiko, einem Cyberangriff ausgesetzt zu sein, ist allgegenwärtig. Infolge solcher Angriffe konnten staatliche Einrichtungen bereits in der Vergangenheit wochen- oder auch monatelang nur eingeschränkt arbeiten."

Diese länder- und ressortübergreifende Krisenmanagementübungen werden regelmäßig mit unterschiedlichen Szenarien durchgeführt. So wurde 2018 eine Gasmangellage in Deutschland simuliert. Bei der diesjährigen Übung handelt es sich um die neunte. Wegen der Coronapandemie und des Kriegs in der Ukraine war sie zweimal verschoben worden.