Kfz-Zulassung Ummeldefrist für ukrainische Fahrzeuge verlängert

Das sächsische Verkehrsministerium hat eine Ausnahmeregelung für in der Ukraine zugelassene Fahrzeuge in Deutschland verlängert. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Dresden gilt die Ausnahmeregelung auf Bitten der Bundesregierung damit bis Ende September. Eigentlich wäre die Regelung Ende März ausgelaufen.

In Sachsen wurde einer Mitteilung zufolge bislang eine hohe dreistellige Anzahl an befristeten Ausnahmen von der Pflicht zur Umschreibung oder Zulassung in Deutschland erteilt. Auch Brandenburg und einige Landkreise in Nordrhein-Westfalen hatten einer Verlängerung der Ausnahmegenehmigung zugestimmt.