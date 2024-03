Engagement bringt Shitstorm, aber auch Zuspruch

Mit dem Impuls ging es Viba nach eigenen Angaben nicht um politische Einflussnahme, sondern darum, gemeinsam das Gute zu stärken, statt zu spalten. Auch wenn die Kampagne keine direkte Wahlempfehlung war, so kam es für einige AfD-Befürworter offenbar so rüber. Viba erfuhr einen Shitstorm in den Sozialen Medien inklusive Boykott-Aufrufen - danach aber auch viel Zuspruch.

"Positive Kommentare haben wir ausgedruckt und bei uns aufgehängt, um uns selbst zu ermutigen", erzählt Geschäftsführerin Corinna Wartenberg. Denn der Hass gehe nicht spurlos an einem vorbei. Obwohl der Vorfall unangenehm und belastend war, würde sie wieder so handeln: "Uns ist es wichtig zu zeigen, wofür wir stehen. Das hat unserer Ansicht nach etwas mit Verantwortung zu tun und auch mit gelebten Werten".

Geschäftsführer aus Sonneberg: "Stolz darauf sein, was hier geleistet wurde"

Ähnlich sieht das Michael Petry, Geschäftsführer des Unternehmens GB Neuhaus im Landkreis Sonneberg: "Ich finde man muss sich positionieren, sonst verliert man doch seine Werte." Die Firma stellt Beschichtungen her und beschäftigt in der Produktionsstätte in Neuhaus am Rennweg gut 100 Mitarbeiter.

Vor dem Hintergrund, dass der Verfassungsschutz die Thüringer AfD als erwiesen rechtsextrem einstuft, möchte Petry verhindern, dass der gesamten Region ein Stempel anhaftet. Auch er hat die Initiative "Weltoffenes Thüringen" unterzeichnet. Ihm gehe es vor allem darum, Positives der Region herauszustellen.

Der gebürtige Frankfurter, der schon seit vielen Jahren in Thüringen lebt und arbeitet, sagt: "Ich liebe Thüringen. Was hier innerhalb der vergangenen 30 Jahre gelaufen ist, ist genial." Was er meint, sind die vielen Ansiedlungen von Industrie durch mutige Menschen, die etwas gewagt haben. Er wünsche sich, dass weniger genörgelt wird und man einfach mal stolz ist: "Stolz darauf, was hier geleistet wurde".

