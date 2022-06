SPD-Innenministerin Nancy Faeser und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Bildrechte: dpa

Politischer Extremismus hat in Deutschland im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang am Dienstag in Berlin vorstellten. Demnach wurden 2021 insgesamt 33.476 politisch motivierte Straftaten mit extremistischem Hintergrund registriert, 2020 waren es noch 32.924.